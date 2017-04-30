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مسؤول يمني: التحالف العربي بقيادة السعودية أنقذ اليمن من خطر محقق

آخر تحديث : الأحد 30 أبريل 2017 - 5:45 صباحًا
مسؤول يمني: التحالف العربي بقيادة السعودية أنقذ اليمن من خطر محقق

أبابيل نت – عدن:

أشاد مسؤول يمني بجهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الحكومة الشرعية في اليمن ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والوقوف إلى جانب الحكومة اليمنية في مختلف المجالات.

وقال نائب وزير الإدارة المحلية اليمني عبدالسلام باعبود في الكلمة التي ألقاها اليوم السبت، أثناء مشاركته في افتتاح مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية بجامعة شنغهاي، إن دول التحالف العربي بقيادة السعودية عملت على إنقاذ اليمن من خطر محقق بعد إقدام مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية السيطرة على مؤسسات الدولة ونهب مقدرات اليمن.

ويشن التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ 26 مارس 2015، عمليات عسكرية في اليمن ضد مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بناء على طلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، للقضاء على الانقلاب المدعوم من إيران وعودة الشرعية الدستورية في اليمن.

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2017-04-30 2017-04-30
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