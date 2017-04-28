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باحثان يمنيان يحذران من تداعيات الإرهاب الحوثي على اليمن

آخر تحديث : الجمعة 28 أبريل 2017 - 9:42 مساءً
باحثان يمنيان يحذران من تداعيات الإرهاب الحوثي على اليمن

أبابيل نت – الرياض:

قال الباحث والكاتب اليمني عادل الأحمدي إن هناك عدة مسوغات ومنابع يستقي منها الحوثيون قدرتهم على القتل بدم بارد، وعلى رأس تلك الدوافع “العنصرية”، التي ظلت تشحن بها الحركة الحوثية أتباعها منذ عقود، وحذر الأحمدي من تداعيات الإرهاب الحوثي على المجتمع اليمني، ووحدته، ونسيجه، على المدى القريب والبعيد.

وقدم الباحثان زايد جابر وعادل الأحمدي ورقتين تحت عنوان “جذور الإرهاب الحوثي وتداعياته على الواقع اليمني”، في ديوانية علماء اليمن الذي أقامه برنامج التواصل في العاصمة السعودية الرياض، وتحدثتا الورقتين عن الأسس والقواعد التي ينطلق منها الإرهاب الحوثي، ويتخذ منها المرجعية في عملياته الدموية ضد الشعب اليمني.

وقال الباحث اليمني زايد جابر في ورقته إن الحوثيين لم يظهروا فجأة “فهم يعتمدون على إرث تاريخي ضال، يصارعون على السلطة لكنها عندهم عقيدة من نازعهم عليها أو على تفاصيلها فهو كافر عندهم، فأصل عقيدتهم تكفيرية، ويعتقدون أنهم مظلومون إذا لم يحكموا”، مبيناً أن تدميرهم للمساجد وهدمهم للمنازل هو نهج تاريخي قديم.

وفي الديوانية علق الحاضرون على الورقتين حيث أجمع الحاضرون على ضرورة نقل هذه المفاهيم وهذه التوعية للمجتمع اليمني, مؤكدين أن المعركة مع فلول التمرد الحوثي هي معركة الشعب اليمني وينبغي الحسم فيها وعدم ترك فرصة للدمار الذي يتسع كل يوم بسبب بذرة التعصب الخبيثة.

يشار إلى أن برنامج التواصل مع علماء اليمن، ترعاه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، ويقيم ديوانية شهرية، يحييها عدد من المشايخ والعلماء والباحثون والدعاة.

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2017-04-28 2017-04-28
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